Mask Singer – Paon : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 15 novembre 2019, le Paon a remporté un duel contre l'Écureuil (qui se trouvait être Sheila) en chantant I'm still standing de Elton John. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait du Paon

Le Paon dit : "Je suis le Paon et je prends soin de mon apparence. J'ai fière alluren un port majestueux et j'aime parader sous les projecteurs. Après avoir fait mes preuves dans l'Est, c'est à Hollywood que j'ai trouvé mon nouveau talent de jeu. Là-bas, j'ai côtoyé les stars. Bradley Cooper, Jim Carrey, Owen Wilson, j'ai même sauvé la vie de Kate Hudson ! Je n'ai rien à leur envier puisque mon film a été nominé aux Oscars..."



Emission du 22 novembre 2019

"Comme ce beau plumage, on peut dire que mon physique a été un formidable atout. Vous trouvez que j'ai un grand bec ? C'est vrai que j'aime bien l'ouvrir. A la radio, à la télé ou ailleurs, c'est vrai que certains aimeraient me clouer le bec. Dans la vie, j'ai une bonne étoile. C'est même elle qui m'a permis d'être ici ce soir. Je n'ai peut-être pas encore une voix de soprano mais je peux vous dire que c'est un rêve d'être ici ce soir."

Indices tirés des images du Paon

- Le Paon prend soin de lui

- Pose avec un outil dans les mains

- Danse et chante sous les projecteurs

- Pose sur le Hollywood Walk of Fame

- Défile sur le tapis rouge des Oscars

- Prend la pose sur une plage de Miami

Indices tirés de la performance du Paon

- Les danseuses sont vêtues de tenues argentées

- Une boule à facettes géante est installée derrière le paon

Emission du 22 novembre 2019

- Chante Le diable ne s'habille plus en Prada de Soprano.

Les noms cités par le jury

Durant la diffusion des indices, lorsque le Paon révèle avoir fait carrière aux États-Unis, Anggun pense à Jean Dujardin puis à Omar Sy. Jarry de son côté, pense que le Paon est une femme, alors que Kev Adams est formel, pour lui, c'est un homme.

Emission du 22 novembre 2019

Question au Paon : "Vous nous avez dit que vous avez eu la chance de participer à un film nommé aux Oscars. En quelle année ?" "C'est après 2010 mais quand, je ne sais plus. Le paon perd un peu la mémoire", répond le Paon. Jarry pense à Jean Dujardin. Anggun mise sur Pierre Niney. Alessandra Sublet pense à Gad Elmaleh. Kev Adams pense à Jean-Paul Rouve qui a joué dans La Môme, film nominé aux oscars.

Découvrez aussi d'autres personnages de Mask Singer :

– Le Panda

– La Licorne

– L'Aigle

– Le Monstre était Smaïn !

– L'Hippocampe était Lio !

- Le Cupcake

– L'Abeille

- Le Dino

- Le Lion