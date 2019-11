Mask Singer – Aigle : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 8 novembre 2019, l'Aigle a connu une défaite face à Panda. Pour ce duel, l'Aigle à chanté J'aime regarder les filles de Patrick Coutin. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait de l'Aigle

L'Aigle dit : "Je suis l'Aigle, du caractère, du style, c'est tout moi ! Bon, les plumes, c'est pas vraiment mon genre, vous n'avez pas trop l'habitude de me voir comme ça. Pourtant, vous me connaissez, depuis un bon moment déjà et vous savez qu'enfiler des costumes différents ne me gêne pas le moins du monde. Avec le nombre de déguisements que j'ai portés dans ma vie, on peut même parler d'un rituel. Je connais très bien les caméras, elles ne me font pas peur. Pas besoin d'être un génie pour savoir que la caméra peut révéler des choses qu'on ne soupçonnait pas... "

Seconds indices : "L'Aigle est connu pour son regard perçant, il ne rate jamais sa cible ! Et même s'il ne tire pas toujours le premier, il est souvent bien entouré. Vous ne m'avez pas toujours connu seul, j'ai souvent fait partie d'une équipe, vous connaissez d'ailleurs très bien la bande qui m'entourait. Dans la vie, il y a des rencontres qui marquent un parcours et une carrière et des images qui restent gravées dans les mémoires. J'ai plusieurs vies, parce que j'ai plusieurs activités. Ce qui réunit toutes mes passions, c'est l'écriture sous toutes ses formes."

Indices tirés des images de l'Aigle

– L'Aigle a un style très rock'n'roll

– Il pose avec la tour Montparnasse en fond

– Il fait des blagues

– Un de ses gardes du corps s'amuse avec un interrupteur de lampe

– Il joue de la guitare

– Il pose avec une cible et un revolver en toile de fond

Indices tirés de la performance de l'Aigle

– Des danseuses s'allongent sur des transats

– Le décor est très coloré avec des palmiers

– La voix de l'Aigle est très grave

Les noms cités par le jury

Pendant la diffusion des indices, les quatre juges se mettent d'accord sur le fait que l'Aigle est un comique. Alessandra Sublet parle d'un "côté Pierre Richard", tandis que Jarry pense à l'humoriste Jean-Marie Bigard. Mais après la séquence où le garde du corps s'amuse avec un interrupteur, les suppositions convergent alors vers Christian Clavier ou Jean Reno.

En entendant la voix de l'Aigle, Alessandra Sublet et Jarry pensent immédiatement à Marc Lavoine, en raison de son timbre très grave. Kev Adams rejoint finalement l'idée de ses deux acolytes. Alessandra Sublet mentionne également la chanteuse Dani.

Finalement, Jarry s'exclame "Mais c'est un chanteur !", devant la puissance vocale de l'Aigle.

Découvrez aussi d'autres personnages de Mask Singer :

- Le Panda

- La Licorne