Mask Singer : L'Aigle chute, Julien Doré réagit avec humour

Depuis le 8 novembre 2019, la nouvelle émission de TF1, Mask Singer, réunit une foule de téléspectateurs tous les vendredis soir. Alors que Sheila et Marie-José Pérec ont tombé le masque précédemment, tout le monde se demande qui peut bien se cacher dans les dix autres costumes.

Au centre de tous les regards : l'Aigle. En effet, à l'issue de la première émission, de nombreux internautes ont cru reconnaître le chanteur Julien Doré, caché sous le costume très rock n'roll de l'oiseau majestueux. Si l'ancien gagnant de la Nouvelle Star démentait férocement cette rumeur sur son compte Twitter le 9 novembre dernier, il prend désormais la chose avec beaucoup d'humour. En effet, alors que TF1 a récemment publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on voit l'Aigle faire une chute malencontreuse du haut de la scène, Julien Doré s'est emparé de son compte officiel pour réagir à cette publication. Sur la photo, on peut voir ses jambes dont la droite est dans le plâtre... En légende, le chanteur écrit : "Mais bon souvenir quand même !"

Une réponse très drôle mais qui a quand même le mérite de déconcerter les téléspectateurs. "Est-ce que j'ai une gueule à enfiler un costume d'animal ?!", déclarait-il pourtant avec ironie il y a deux semaines. Personne n'a toutefois oublié le fameux panda qui le suivait partout depuis la sortie de son titre Coco Câline, en 2017.

Du côté des quatre jurys Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet, les suppositions se dirigent plutôt vers un acteur comique. Pierre Richard, Jean-Marie Bigard, Christian Clavier ou encore Jean Reno font partie des célébrités suggérées. Marc Lavoine est lui aussi au coeur des hypothèses.

Vendredi 22 novembre 2019, deux célébrités se verront obligées de tomber le masque. Alors, l'Aigle fera-t-il partie des heureux élus ? Réponse à 21h05, sur TF1 !