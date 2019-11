Mask Singer : Julien Doré sous le costume de l'aigle ? Il répond !

Pour TF1, c'est le plus gros lancement d'émission depuis The Voice. Vendredi 8 novembre 2019, la chaîne dévoilait le premier prime de Mask Singer, émission coréenne qui cartonne à l'étranger. Son principe original a intéressé les téléspectateurs, qui étaient 6,6 millions à vouloir connaître l'identité secrète des personnalités. En effet, des célébrités se cachaient sous d'imposants costumes et devaient interpréter une chanson devant un jury composé de Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry.

Toute la France s'est donc retrouvée à enquêter, aussi bien devant la télé que sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'on a tous été intrigués par la voix rock et grave du personnage de l'aigle. Une grande partie d'entre nous prêtait ce timbre particulier à Julien Doré. Alerté par tous ces tweets et messages, l'artiste français de 37 ans a réagi, toujours avec humour, depuis son compte Twitter.

"Est-ce que j'ai une gueule à enfiler un costume d'animal ?!", a-t-il écrit le 9 novembre dernier. En effet tout le monde se rappelle encore de son tube Coco Câline, pour lequel il avait réquisitionné un gigantesque costume de panda, qui l'accompagnait partout. Peut-être préfère-t-il désormais les volatiles aux mammifères ?

Pour rappel, nous avons pu savoir qui se cachait sous le masque de la sulfureuse panthère rouge, que le jury a cru un temps être Carla Bruni ou encore Iris Mittenaere . Il s'agissait en réalité, à la surprise générale, de la triple championne olympique d'athlétisme Marie-Josée Pérec.