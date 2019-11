Mask Singer – Monstre : Tous les indices sur la star derrière le masque

Dans Mask Singer, tous les vendredis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Le 8 novembre 2019, le Monstre a remporté son duel face à l'Hippocampe en chantant Que je t'aime de Johnny Hallyday. Qui se cache dans ce costume ? Résumé de tous les indices récoltés lors de chaque émission.

Indices du portrait du Monstre

Le Monstre dit : "Je suis le petit monstre. Je viens d'un univers magique et je suis un éternel enfant. Depuis que je suis un bébé monstre, j'ai toujours voulu me donner en spectacle, plaire au public et recevoir son amour. Pour moi, vous êtes comme ma famille. Dans ma carrière, j'ai eu de la chance ! J'ai rencontré du beau monde, j'ai fréquenté des gens haut placés et j'ai eu accès à des lieux mythiques comme Bercy et même l'Élysée !"

Indices tirés des images du Monstre

– Le Monstre se promène dans un parc d'attractions

– Autour de lui, ses gardes du corps dansent

– Se promène sur une plage

– Pose au milieu du désert

– Une petite étoile apparaît derrière lui

Indices tirés de la performance du Monstre

– Des ballons dorés en forme de coeur

– Une voix masculine assez grave et qui semble avoir déjà une certaine expérience

Les suppositions du jury

Pendant la diffusion des indices, Alessandra Sublet pense à un magicien sans citer de prénoms en particulier. Jarry, lui, pense à un joueur de football qui aurait été reçu à l'Élysée, en raison de l'étoile qui apparaît derrière le Monstre.

Durant la performance musicale, Kev Adams remarque un léger d'accent, laissant supposer que le Monstre vient du Sud. Cependant, aucune célébrité en particulier n'est venue à l'esprit des jurys.

Invité au micro de Thomas Sotto sur RTL, le lundi 18 novembre 2019, l'acteur Ary Abittan a affirmé ne pas être celui qui se cache sous le costume du Monstre. "Ah non pas du tout, du tout, mais alors vraiment pas du tout !" a-t-il affirmé.

Découvrez aussi d'autres personnages de Mask Singer :

- Le Panda

- La Licorne

- L'Aigle