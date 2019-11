Mask Singer : Joyce Jonathan draguée par Kev Adams, le Dino démasqué

L'enquête a continué le 29 novembre 2019 dans l'émission Mask Singer pour le jury composé de Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry. C'est finalement l'abeille et le dino qui ont été démasqués pour le plus grand bonheur du public, impatient de découvrir enfin qui se cachait derrière ces impressionnants costumes. Deux personnages phares du petit écran ont été démasqués, la chanteuse Joyce Jonathan et l'imitateur Yves Lecoq.

Joyce Jonathan, une abeille séductrice...

Pendant ce quatrième prime, l'abeille a interprété le tube Torn de Natalie Imbruglia. Séduit par la silhouette et les courbes de l'abeille, Kev a tenté tant bien que mal de faire craquer la star cachée derrière le masque :"Vous savez dans le milieu, on me surnomme le bourdon". Finalement, l'abeille se retrouve en ballotage et propose un indice aux enquêteurs pour les aiguiller sur son identité. Objet étrange, c'est finalement des accessoires de cuisine asiatique qui sont exposés aux enquêteurs.

Sûre d'elle, Anggun déclare :"C'est Joyce Jonathan, elle parle mandarin". Finalement, l'abeille est éliminée. Tous les membres du jury sont d'accord, il s'agit de l'artiste Joyce Jonathan. Bien joué pour le jury qui avait visé juste, la chanteuse de 30 ans ôte le masque et dévoile enfin son identité. "Pour le coup c'est vraiment la seule sur laquelle on était tous d'accord" déclare Kev Adams. Bonne perdante, Joyce confie : "Vous m'avez démasquée très vite, mais c'est le jeu".