Alessandra Sublet amoureuse : douce parenthèse avec Jordan

Alessandra Sublet a officialisé sa relation au mois d'août. Jordan et elle sont pourtant en couple depuis bien plus longtemps. "J'ai ressenti l'envie, cet été, de faire comme quelqu'un de totalement anonyme : être fière de la personne qui partage ma vie depuis un an et demi. J'ai donc posté une photo de Jordan, mon compagnon, sur Instagram, expliquait Alessandra Sublet à Télé 7 Jours en septembre dernier. C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre. Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi."

Cette différence d'âge fait l'objet de nombreux commentaires... et de quelques blagues ! Gad Elmaleh a par exemple taquiné Alessandra Sublet sur le plateau de l'émission C à vous. "Il est parfait, le gars, je l'ai vu tout à l'heure, il a fait des trucs... Il marchait pas dans les câbles !", affirmait le comédien.