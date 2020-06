Alessandra Sublet se moque de la tenue de son fils Alphonse... avec tendresse !

On l'a longtemps attendu. Mais l'été est enfin là ! Et il est grand temps de plonger dans les piscines chlorées et les mers infinies, histoire d'oublier ces derniers mois. C'est en tout cas ce qu'il se passe chez Alessandra Sublet. Sur Instagram, la présentatrice a partagé une photographie de son fils Alphonse, équipé pour s'adonner aux joies de la plongée. Combinaison, casque de pro... rien ne manque pour profiter des joies des profondeurs. "Surfeur ou Télétubbies, a-t-elle écrit en légende du cliché, se moquant gentiment de son enfant. Mon fils, ce héros..."

Décidément, Alessandra Sublet profite à fond de sa vie de famille. C'est bien simple, le confinement, elle l'a passé à fondre d'amour pour Charlie (8 ans) et Alphonse (bientôt 6 ans). Et à quel prix ! Pour le bien de sa petite tribu, elle a même accepté de partager son logement avec son ex, Clément Miserez, leur papa... alors que, loin de là, l'attendait patiemment son nouvel amoureux. "On a pris la décision en moins de cinq minutes, expliquait-elle à Télé Magazine au mois d'avril. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel. C'est possible, et pour l'instant, il n'y a pas de blessés."