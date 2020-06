Alessandra Sublet : Ses enfants font "l'école buissonnière"

Le coronavirus a bousculé les habitudes de tout le monde. De nombreux pays comme la France ont dû imposer le confinement afin d'endiguer la pandémie. Seules les sorties essentielles étaient autorisées, les cinémas, restaurants ou écoles ont donc fermé durant un peu plus de deux mois. Mais la vie reprend peu à peu son cours désormais. Si les enfants de maternelle, de primaire et les collégiens sont tous censés avoir retrouvé leurs camarades de classe depuis le 22 juin, certains sont encore aux abonnés absents. C'est notamment le cas de Charlie (7 ans et demi) Alphonse (5 ans), les enfants d'Alessandra Sublet et Clément Miserez.

Lundi 22 juin, la présentatrice de TF1 de 43 ans a révélé à ses abonnés Instagram qu'elle n'était pas encore prête à déposer de nouveau ses enfants à l'école. Elle a en effet partagé une photo de ses bambins, chacun assis devant une petite table, en pleine nature. "L'école... buissonnière #Charlie #Alphonse #proudmum", a écrit Alessandra Sublet en légende de sa publication qui a attendri ses fans.