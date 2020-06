Alessandra Sublet maladroite et "prise en flagrant délit" par son ex-mari

Ce n'est pas la première fois qu'Alessandra Sublet et Clément Miserez régalent leurs abonnés. Ils ont passé leur confinement ensemble, avec leurs enfants Charlie (7 ans et demi) et Alphonse (5 ans). Une situation qui avait inspiré le producteur. Le 22 mars il avait partagé une image tirée d'une scène du film Shining, de Stanley Kubrick. On pouvait y découvrir Jack Torrance (interprété par Jack Nicholson) en voiture avec sa femme et son fils, en direction du palace où le personnage principal sombrera dans une sorte de folie meurtrière. "Quelques semaines d'isolement avec la famille. Que peut-il se passer de mal ?", pouvait-on lire. La présentatrice avait quant à elle partagé une photo de l'un des bains un peu particuliers de ses enfants ou une sur laquelle son ancien époux la prenait pour cible.

Interrogée par Télé Star mi-avril, Alessandra Sublet s'était confiée sur son confinement avec Clément Miserez. En bons termes, ils n'ont pas hésité une seconde à vivre de nouveau ensemble durant cette période particulière, pour le bien-être de leurs enfants. "On a pris la décision en moins de cinq minutes. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel", avait précisé la présentatrice. Fort heureusement, son actuel compagnon a parfaitement accepté la situation.