Alessandra Sublet prise pour cible par son ex-mari: gros craquage en confinement

Depuis l'annonce du confinement, Alessandra Sublet et son ex-mari Clément Miserez ont décidé de se réunir pour le bien de leurs enfants. Une cohabitation un peu particulière qui se passe pourtant à merveille, comme l'animatrice a pu le confier ces dernières semaines dans les médias. "On a pris la décision en moins de cinq minutes. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel et pour l'instant, il n'y a pas de blessés", a-t-elle notamment confié dans les pages de Télé Magazine.

Enfin, ça, c'était avant. En effet, à en croire sa dernière publication Instagram postée jeudi 30 avril 2020, Alessandra Sublet est désormais impatiente de retrouver le cours de sa vie, très loin de Clément Miserez. Sur le cliché en question, le producteur apparaît muni d'un sabre laser et d'un pistolet en plastique, déterminé à prendre pour cible... Alessandra Sublet bien évidemment. "Le confinement touche à sa fin et c'est bien", légende la figure de TF1, ajoutant au passage des hashtags qui en disent long sur son état d'esprit, à savoir #cestbientotlafin #exmari et #exfemme. L'image a rapidement été "likée" par des milliers d'internautes, lesquels ont été très amusés par la situation.

Mais qu'on se rassure, l'entente entre Alessandra Sublet et Clément Miserez est toujours au beau fixe. La belle brune l'a même utilisé en joker lors de sa participation à Qui veut gagner des millions, version confinée. De plus, pas question de perturber leurs deux enfants, Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans), pour qui tout est très "limpide". Reste que la complice de Nicolas Canteloup n'a qu'une hâte : retrouver son homme une fois le confinement levé. "Si je suis sincère et transparente, la première chose que je ferai, ce sera d'aller voir mon chéri dans le Sud !", révélait-elle ainsi aux journalistes de Télé Star.