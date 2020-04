Alessandra Sublet appelle son ex-mari à l'aide dans Qui veut gagner des millions

En apprenant qu'ils ne pourraient plus sortir de chez eux, Alessandra Sublet et Clément Miserez se sont très vite mis d'accord. "On a pris la décision en moins de cinq minutes, expliquait-elle à Télé Magazine. On s'entend bien. Ça nous a paru naturel. C'est possible, et pour l'instant, il n'y a pas de blessés." Loin de son nouvel amoureux, la belle Lyonnaise s'occupe donc de faire l'école à la maison tout en subissant les tendres moqueries de ses enfants. "Notre fille nous charrie même à table en nous demandant si on tient bon" précisait-elle. Qu'elle se rassure. Si elle commence à souffrir de migraines à cause de la situation, Alessandra Sublet connait désormais le secret grâce à Qui veut gagner des millions : un bon massage des tempes à base de menthe poivrée...