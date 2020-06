Alessandra Sublet et son ex Clément Miserez: "On a une relation particulière..."

Interviewée dans l'émission 50' Inside le 6 juin 2020, Alessandra Sublet a reçu Nikos Aliagas dans sa maison de campagne. Un entretien au cours duquel l'animatrice de 43 ans a dévoilé les secrets de son confinement passé avec son ex-mari, le producteur Clément Miserez. Au-delà de l'amour qu'ils ont partagé lorsqu'ils étaient mariés, le couple a su rester complice malgré la séparation. Elle explique : "C'est mon ex-mari, mais c'est pas un ex-mari comme les autres, parce qu'on a une relation, qui étonne d'ailleurs beaucoup notre entourage, qui est particulière..."

En 2018, lorsque les deux époux décident de se séparer après six ans de mariage, de nombreux proches du couple tentent pourtant de les dissuader. Mais pour Alessandra, lorsqu'il n'y a plus d'amour rien ne sert de rester dans une relation qui ne nous épanouit plus. "Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit : 'Mais vous avez des enfants !' Oui, enfin, pardon mais si vraiment il n'y a plus l'amour qui te motive, qui te passionne chaque jour, bah non tu as le droit de faire ce choix-là. Par contre, assume-le, et essaie de bien faire les choses derrière, parce qu'il y a deux machins qui n'ont rien demandé", explique-t-elle avec son franc-parler notoire. Parents de Charlie de d'Alphonse, les ex ont su réinventer leur relation pour le bien-être de leurs enfants.

De nouveau en couple avec un mystérieux "Jo", l'ancienne jurée de Mask Singer avait confié que son nouvel amoureux comprenait la situation et avait accepté qu'elle soit confinée avec son ex-époux. Interrogée par Télé Star, Alessandra indiquait à propos de son chéri : "Il connaît la situation, il gère." Une famille recomposée qui semble plus unie et plus soudée que jamais (avec ou sans confinement).