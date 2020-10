Alessandra Sublet en couple avec Jordan : leur rencontre inattendue et artistique !

Alessandra Sublet et Jordan Deguen étaient faits pour se rencontrer ! L'animatrice vedette de 44 ans et l'homme d'affaires passionné d'art de treize ans son cadet vivent depuis plus d'un an une belle histoire d'amour, tout ça grâce à un certain Michel Desbouvries.

Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est malgré lui à l'origine de leur coup de foudre. Et pour cause, ce peintre octogénaire a attiré l'attention d'Alessandra Sublet en juin 2019 après que ses oeuvres ont enfin été mises en lumière. Pour le magazine Forbes France, elle l'a alors interviewé, l'occasion de découvrir qu'il avait été convaincu de dévoiler son travail impressionnant par... Jordan Deguen. En effet, il y a trois ans, le jeune homme de 31 ans décide de quitter Paris, où il travaille dans la publicité, pour se lancer dans un travail titanesque qui consiste à protéger, répertorier et faire signer par Michel Desbouvries plusieurs milliers de ses oeuvres afin de les exposer.

Je suis plus que jamais heureuse

Jordan Deguen était présent lors de l'interview du peintre avec Alessandra Sublet, il a même lui aussi répondu à certaines questions de la journaliste. Quelques semaines plus tard, elle reconnaissait avoir retrouvé l'amour un an après sa séparation avec le père de ses enfants, Clément Miserez. Mais ce n'est qu'au mois d'août dernier qu'elle passait le cap de le présenter en photo sur ses réseaux sociaux. "C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre. Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi", expliquait-elle à Télé 7 jours le mois dernier.

Lors d'une récente interview accordée à Télé Loisirs, à l'occasion du lancement prochain de la saison 2 de Mask Singer, elle ne s'est pas privée d'évoquer son bonheur personnel. "Je suis plus que jamais heureuse. À 44 ans, j'ai tout ce dont je n'aurais peut-être jamais rêvé avoir. Donc oui, ça va bien, même très bien", a-t-elle expliqué.