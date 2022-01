C'est Canteloup : Stromae la corde au cou, Alessandra Sublet réagit à la polémique

Bad buzz pour TF1 et C'est Canteloup. Quelques jours après la venue de Stromae dans le JT d'Anne-Claire Coudray sur la Une, le chanteur de 36 ans était représenté en costume, la corde au cou au bord du suicide, dans le programme humoristique de la chaîne présenté par Alessandra Sublet. Quand certains téléspectateurs ont rigolé de la parodie, d'autres n'ont pas apprécié et ne se sont pas gênés pour le faire savoir. Invitée sur les ondes belges de Sud Radio ce vendredi 28 janvier, l'animatrice s'est exprimée sur le sujet. Elle a tout d'abord expliqué que la séquence n'était pas tournée "contre Stromae" ni "contre son travail artistique". En revanche, la maman de Charlie et Alphonse a fait part de sa compréhension concernant la colère de certains sur le sujet : "Je me dis que c'est normal qu'il y ait des gens qui crient au scandale et que c'est normal que d'autres, à l'inverse, rigolent. Il ne faut juger personne. Il faut juste accepter que dans cette société, on n'ait pas tous le curseur de l'humour au même endroit".

Le 9 janvier dernier, Stromae était l'invité d'Anne-Claire Coudray dans le 20h de TF1. L'artiste, absent depuis de longues années, avait annoncé la sortie d'un nouvel album au mois de mars. Il avait même interprété par surprise l'un des titres, L'enfer, en guise de réponse à une question de la journaliste : "J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier, on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer" avait-il chanté, faisant part du mal-être qui l'a saisi au cours des derniers mois.

Si sa prise de parole et son interprétation avait ému nombre de ses fans, Stromae avait provoqué la colère du rappeur Booba : "L'autre, il revient gonflé au Xanax sur TF1. Il nous parle de sa dépression mais frérot, le monde entier est en train de couler, on s'en bat les couilles de ta vie ! Tu nous sers à quoi, on t'a pas attendu pour déprimer. Nous on n'a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit !" Le principal intéressé n'avait pas réagi mais Stromae a reçu le soutien de nombreuses personnes dont Lucie Bernardoni, ex-Star Académicienne : "Nous autres, les gens angoissés et dépressifs, souhaitons à Booba une bonne grosse crise d'angoisse. Une vraie, celle qui te fait croire que tu es en train de mourir, avec les sueurs, le coeur qui accélère, la totale. Faut-il encore avoir la sensibilité et les neurones nécessaires pour qu'elle arrive ?" Des propos qui lui ont valu d'être menacée de mort...