Lucie Bernardoni (Star Academy) menacée de mort : cri d'alarme face à une "haine gratuite"

Il tacle plus vite que son ombre et a récemment fait un nouvelle victime. Booba s'en est pris à Stromae à la suite de ses propos sur la dépression, lors de son passage dans le 20h de Anne-Claire Coudray, sur TF1. L'auteur-compositeur-interprète et producteur belge de 36 ans avait conclu son interview en interprétant son nouveau titre L'enfer dans lequel il avoue ouvertement avoir eu des pensées suicidaires.

L'enfer est issu de son futur opus baptisé Multitude (en vente à partir du 4 mars prochain) et les paroles de ce qui est déjà un tube (plus de 9 millions de vues pour le clip sur YouTube) sont loin d'avoir touché Booba. "L'autre il revient gonflé au xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression mais fréro le monde entier est en train de couler on s'en bat les c*** de ta vie tu nous sers à quoi on t'as pas attendu pour déprimer nous on a plus aucune liberté vas prendre tes cachetons et reste au lit !!!", avait-il réagi. Des propos qui n'ont pas laissé indifférents les internautes. Touchée, Lucie Bernardoni a tenu à défendre Stromae, ce qui lui a valu de virulentes réactions.

Lucie Bernardoni notamment n'a pas caché sa colère après avoir découvert les propos du rappeur de 45 ans. "Nous autres, les gens angoissés et dépressifs, souhaitons à Booba, une bonne grosse crise d'angoisse. Une vraie, celle qui te fait croire que tu es en train de mourir, avec les sueurs, le coeur qui accélère, la totale. Faut-il encore avoir la sensibilité et les neurones nécessaires pour qu'elle arrive. Et comme il le dit bien en description de sa bio Twitter : 'Il va vous falloir des couilles et un cerveau' Commençons par le cerveau. Pour le bien de tous", avait écrit l'ancienne candidate de la Star Academy (2004).