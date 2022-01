"Prends tes cachetons et reste au lit" : Booba s'en prend violemment à Stromae, Orelsan et Gims

Quelques jours après avoir clashé Gims - qui avait eu des propos clivants sur les "bons" musulmans - Booba a souhaité envoyer ses meilleurs voeux - ou plutôt ses meilleures punchlines - à deux autres artistes du rap français. Très remonté en ce début d'année 2022, le rappeur s'en est pris cette fois-ci à Orelsan et Stromae, après la prestation remarquée de ce dernier, lors du JT de 20h de TF1 le 9 janvier 2022).

En légende d'un cliché où l'on aperçoit les trois artistes, Gims, Orelsan et Stromae, l'interprète du titre Tombé pour elle n'hésite pas à les qualifier de "3 grosses merdes". Evoquant Stromae, il poursuit : "L'autre il revient gonflé au xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression mais fréro le monde entier est en train de couler on s'en bat les c*** de ta vie tu nous sers à quoi on t'as pas attendu pour déprimer nous on a plus aucune liberté vas prendre tes cachetons et reste au lit !!!" Des attaques gratuites qui n'ont pas manqué de faire réagir nombre d'internautes.