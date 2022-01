Gims dézingué par Booba : multiples attaques et vannes drôles après le coup de gueule du chanteur

Par Laïa Dabri Rédactrice Laïa Dabri est curieuse. Hors de question pour elle de ne se cantonner qu'à un genre d'émission à la télévision. De Touche pas à mon poste aux Marseillais ou au Journal Télévisé, il n'y a qu'un pas qu'elle n'hésite jamais à franchir. Embarquez dans son univers où même les séries en tout genre ont leur place.

Une chose est certaine, Booba n'a pas pris comme bonne résolution de ne plus s'en prendre à ses rivaux dès que l'occasion se présente. Pour preuve, le rappeur s'en est une nouvelle fois de plus pris à Gims, après ses propos polémiques concernant le Nouvel An.

Ne comptez pas sur Booba et Gims pour devenir les meilleurs amis du monde. Tous deux ne s'apprécient pas et ce n'est semble-t-il pas près de changer. Depuis le 2 janvier dernier, le rappeur de 45 ans s'amuse à critiquer l'interprète de Sapés comme jamais sur son compte Twitter. B2O fait souvent de Twitter son ring de boxe. Il se plait à donner son avis parfois tranché sur certains sujets ou s'amuse à s'en prendre aux personnes qu'ils ne portent pas dans son coeur. Les récentes déclarations de Gims concernant le Nouvel An était donc du pain béni pour lui. Alors que de nombreuses personnes lui ont souhaité la bonne année, l'époux de DemDem a souhaité faire une mise au point sur les réseaux sociaux. "Les muslims arrêtez ça ! Ce sont eux qui envoient la plupart des 'bonne année'. Les frères, on ne fête pas ça (...) Ça ne fait pas partie de nos convictions", s'est-il notamment agacé. Aussitôt dit, aussitôt clashé par Booba. Tout a commencé le 2 janvier dernier quand il a partagé des tweets critiquant son grand rival. "Grand pitre sans pupitre que tu es", a-t-il écrit. Le lendemain, il a partagé une photo de Gims sur le plateau des 12 Coups de Noël, en train de chanter. "@gims joyeux Noël, bonnes Pâques, bonne année, bonne Saint- Valentin et happy birthday marabout. Financé par l'extrême droite alors là t'as fais fort!!! T'es le meilleur #jsuislabranchealqaidadugamejlesfaissautereuxmême", peut-on lire juste au dessus.

.@gims joyeux nol bonnes pques bonne anne bonne saint valentin et happy birthday marabout. Financ par l'extrme droite alors l t'as fais fort!!!T'es le meilleur #jsuislabranchealqaidadugamejlesfaissautereuxmme pic.twitter.com/uxNe1QI6yE — Booba (@booba) January 3, 2022

Cela aurait pu s'arrêter là. Mais, très taquin, Booba a souhaité en rajouter une couche. Le duc de Boulogne a également partagé le passage de Gims dans La Grande soirée du 31 à Versailles datant d'il y a un an. Il avait interprété son titre Jusqu'ici tout va bien. "Aahhhh par contre pour prendre un billet sur les fêtes chrétiennes t'es là mon salop", a écrit le papa de Luna Omar (7 ans et 6 ans, nés de sa relation avec Patricia Cerqueira Vinces).

.@gims aahhhh par contre pour prendre un billet sur les ftes chrtiennes t'es l mon salo https://t.co/2Jr2W16Xwv pic.twitter.com/X71TUSdJx9 — Booba (@booba) January 3, 2022

Booba n'est pas la seule personnalité à s'en être prise au chanteur. Lââm par exemple a aussi souhaité donner son avis concernant ses propos. "Je souhaite une bonne année à Gims dans une maison de repos pendant 1 an. Trop de succès tue le succès", a-t-elle écrit. Des voeux pas comme les autres.