Gims, son coup de gueule clashé par Lââm : la chanteuse lui adresse de drôles de voeux

"S'il vous plaît, laissez-moi avec les 'bonne année, nouvel an'... Laissez-moi avec ça". C'est avec ces mots que Gims a opéré sa première apparition de l'année sur les réseaux sociaux. Le chanteur aux multiples récompenses n'a que très peu apprécié d'être submergé de messages de la part de sa communauté pour l'arrivée de 2022. Et plus particulièrement ceux venant de la part de musulmans. "Les muslims arrêtez ça ! Ce sont eux qui envoient la plupart des 'bonne année'. Les frères, on ne fête pas ça (...) Ça ne fait pas partie de nos convictions", s'est-il agacé en vidéo.

Des propos jugés qui ont suscité la colère chez certains. Gims est depuis pris à partie de toute part et Lââm vient à son tour d'en rajouter une couche. En effet, la chanteuse qui a récemment perdu son mari, a brièvement partagé son point de vue mais sans pour autant épargner le membre de la Sexion d'Assaut. "Je souhaite une bonne année à Gims dans une maison de repos pendant 1 an. Trop de succès tue le succès", a-t-elle simplement écrit sur Instagram ce mardi 4 janvier 2021 en légende d'une capture d'un article du Point faisant référence à la polémique. La réaction de Lââm a alors rapidement été félicitée par les internautes qui allaient dans son sens. "L'argent lui monte à la tête", "Bien dit", "Merci beaucoup Laam", "Encore un qui se croit investi d'une mission... On aura tout vu, tout entendu...", a-t-on commenté.