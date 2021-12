"Je n'arrive pas à dire 'Je t'aime'" : Gims très pudique avec ses proches... confidences

"Moi, j'arrive à un niveau où si ma mère me le dit, ça me rend mal à l'aise, poursuit-il. Ma mère, il n'y a pas longtemps, elle m'a pris dans ses bras et je n'étais pas bien. C'est de la pudeur. Elle ne m'a jamais fait ça et j'étais choqué. J'étais bizarre."

Le membre du groupe Sexion d'Assaut est père de cinq enfants, trois nés de son histoire avec Demdem (Yahya, Baby et Aïsha) et deux, d'une précédente relation.

Avec Demdem justement, Gims semble plus démonstratif qu'expressif ! En octobre dernier, elle révélait le cadeau que lui a fait le chanteur, une magnifique Lamborghini Mansory noire décorée de ballons gonflables et d'un bouquet de roses. Dans sa story Instagram, Demdem avait ensuite filmé l'intérieur de son nouveau "petit monstre".

Demdem a aussi son caractère. "Je ne suis malheureusement pas la mère que je voudrais être, à la fois patiente et tolérante. Je m'efforce de les élever dans le respect mutuel, et de leur donner des bases solides. Je veux qu'ils aient confiance en eux, et qu'ils gardent de merveilleux souvenirs de leur enfance", expliquait-elle dans une interview accordée à Gala, sortie le 24 juin 2021.