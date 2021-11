Gims entouré de sa femme DemDem, Vitaa et une flopée de VIP, il récolte une énorme somme !

Le chanteur Gims a mis sur pied et animé le gala de charité Unis comme Jamais, en faveur de l'Unicef France. Le 8 novembre au Pavillon Cambon, à Paris, l'artiste de 35 ans a pu compter sur la présence de nombreux amis dont son manager Saïd Boussif (Indifférence Prod), qui a organisé cette soirée avec Version Originale (dirigé par Jacques Saadia).

Ce dîner d'exception mitonné par Potel et Chabot, qui a été suivi d'une vente aux enchères, a été totalement pris en charge par Gims lui-même. Ce dernier, toujours bien présent dans le show business après avoir un temps dit qu'il pensait "tout le temps" à stopper sa belle carrière, a dévoilé au grand jour son partenariat avec la maison Audemars Piguet pour venir en aide aux enfants en Afrique. Ce sont 9 montres exceptionnelles avec les lunettes de Gims en fond de cadran qui ont été vendues.

On a vu défiler une floppée de stars ce soir-là : le chanteur John Mamann et sa compagne, la businesswoman Magali Berdah et son mari Stéphane Teboul, April Benayoum, Miss Provence 2021, l'actrice et mannequin Patricia Contreras, Raïssa El Baialy, le chanteur Alban Bartoli, le judoka Teddy Riner venu avec sa femme Luthna Plocus, la productrice de télévision Alexia Laroche-Joubert, le journaliste Harry Roselmack, le rappeur Abou Debeing, les chanteuses Vitaa et Camélia Jordana, le comédien Rayane Bensetti, le président d'Unicef France, Jean-Marie Dru, François-Henry Bennahmias, PDG d'Audemars Piguet...

Gims a pu compter sur le soutien infaillible de sa famille. En effet, ses frères Dadju, Bedjik et Darcy étaient présents durant le gala, tout comme sa mère et sa femme avec qui il est très complice et qu'il gâte volontiers, la belle Demdem, qui est apparue dans une robe échancrée et transparente.

Lors de cette soirée en faveur des enfants en Afrique, Gims a réussi à récolter 1 500 000 euros pour l'association Unicef France. Des gains qui seront reversés en totalité à l'organisme. Un très beau geste de la part du chanteur, qui a vécu une enfance difficile mais qui a réussi à devenir l'une des figures de proue du milieu du rap et r'n'b en France.