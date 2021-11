April Benayoum (Miss Provence) victime d'antisémitisme : le verdict rendu, sept personnes condamnées

C'est une histoire qui la suit depuis bientôt un an. Lors de la cérémonie Miss France 2021, où elle a été sacrée Première dauphine d'Amandine Petit, April Benayoum a été victime de violentes insultes antisémites à la suite de la diffusion de son portrait qui évoquait ses origines israélo-italiennes. Face au déferlement de haine déversé sur elle, la jolie blonde n'avait alors pas perdu de temps pour porter plainte. Après enquête huit internautes ont été interpellés, quatre hommes et quatre femmes âgés entre 20 et 58 ans.

Leur procès a eu lieu le 22 septembre dernier en présence d'April Benayoum, laquelle était accompagnée de Sylvie Tellier pour l'occasion, et le verdict a été rendu ce mercredi 3 novembre à Paris. Sur les huit personnes inquiétées, sept d'entre elles ont finalement été condamnées à payer des amendes de 300 à 800 euros pour avoir posté des tweets antisémites, nous informe un communiqué de presse officiel. Ils échappent ainsi aux deux mois de prison avec sursis requis par le parquet pour "injures publiques commises à raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion".

Ils devront par ailleurs verser 1 euro de dommages et intérêts à la plaignante ainsi qu'à plusieurs associations qui s'étaient constituées parties civiles, comme la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) ou l'Union des étudiants juifs de France (UEFJ). Quatre des condamnés devront également suivre "un stage de citoyenneté" de deux jours. Le huitième prévenu a quant à lui été "relaxé par le tribunal correctionnel qui a estimé que son tweet ne visait pas Mme Benayoum".

Très peinée par ces virulentes attaques, April Benayoum ne s'est néanmoins pas laissée abattre. Depuis l'élection de Miss France, elle enchaîne les projets professionnels et se construit une belle carrière de mannequin. En outre, elle n'en a pas fini avec les concours de beauté puisque c'est elle qui va représenter la France à la nouvelle édition Miss Monde qui se déroulera du 21 novembre au 16 décembre 2021 à Porto Rico. Amandine Petit avait de son côté participé à Miss Univers au mois de mai, élection où elle avait terminé dans le Top 21.