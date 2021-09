April Benayoum (Miss Provence) au tribunal, soutenue par Sylvie Tellier pour "une journée éprouvante"

April Benayoum a fait face à huit internautes, auteurs de tweets antisémites, ce mercredi 22 septembre 2021 au tribunal correctionnel de Paris. Miss Provence 2020 a pu compter sur le soutien indéfectible de Sylvie Tellier, qui était présente lors de l'audience et l'a accompagnée durant cette douloureuse épreuve. Sacrée Première dauphine d'Amandine Petit en décembre dernier, April Benayoum (22 ans) avait essuyé un déferlement de haine sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de son portrait durant le concours, évoquant ses origines israélo-italiennes.

Aujourd'hui, ce sont quatre hommes et quatre femmes, âgés de 20 à 60 ans, qui se sont présentés devant le juge pour répondre de leurs actes. Comme le rappelle France Bleu, ils encourent tous une peine d'un an de prison et 45 000 euros d'amende pour "injures publiques commises en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion".

Peu avant son arrivée au tribunal, April Benayoum avait fait part de son anxiété à ses abonnés. Sur Instagram, elle avait confié dans la matinée : "Merci pour vos messages de soutien. Aujourd'hui sera une journée éprouvante mais grâce à vous, je me sens plus forte". Habillée d'un jean et d'une chemise noire, ainsi que d'une veste rose en tweed, April Benayoum est tout de même apparue souriante à son arrivée au tribunal. Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, se tenait à ses côtés.