April Benayoum (Miss Provence) privée de couronne à cause des attaques antisémites ? Elle répond

Le 19 décembre 2020, Amandine Petit a été élue Miss France 2021. La jolie Normande de 23 ans a été couronnée lors d'une soirée un peu particulière en raison de la crise sanitaire, mais non moins forte en émotion. La cérémonie a été entachée par des commentaires antisémites. En effet, April Benayoum, qui a été élue première dauphine de Miss France, a reçu de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux après avoir révélé dans son portrait que son père était d'origine israélienne.

La jeune femme de 22 ans était invitée à faire le point sur cette affaire dans Touche pas à mon poste, vendredi 12 mars 2021. Miss Provence était accompagnée de son avocat, elle qui s'est décidée à porter plainte. "Déjà l'aventure Miss France, ça nous marque. Mais quand on fait cette aventure, on ne s'attend pas à avoir ce genre de commentaires", a-t-elle confié. Et de préciser : "Je l'ai appris le lendemain, parce que le soir de l'élection on est un petit peu ailleurs et on a envie de profiter des derniers moments avec les autres candidates donc je l'ai appris le lendemain par des amis qui m'ont envoyé des messages". Un vrai choc pour April Benayoum qui admet avoir été "blessée".

Et si elle a d'abord souhaité rester discrète sur le sujet, la jolie blonde ne veut plus garder le silence. "J'ai reçu énormément de soutien par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à une telle vague de soutien. J'ai envie d'en parler. Je me suis très peu exprimée au début parce que j'étais pas prête à ça. Quand on fait cette aventure, on ne s'en s'attend pas à ça. Je n'étais pas du tout prête à parler de ça. Mais maintenant avec le recul, je suis un plus prête à débattre", a-t-elle fait savoir.