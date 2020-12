Miss France 2021 - Miss Provence : Attaquée sur ses origines, Sylvie Tellier réagit

Dimanche, la présidente du comité Miss France s'est saisie de son compte Instagram pour réagir. En Story, avec le #tousavecapril, Sylvie Tellier a notamment affirmé : "Nous venons d'envoyer un communiqué conjoint avec TF1 pour dire à quel point on est choqués par tous ces propos antisémites qui ont été tenus envers April Benayoum, notre Miss Provence. Malheureusement, on est encore obligé en 2020 de dénoncer ce genre de propos. Moi je vous avoue que je suis complètement choquée. Je pensais que cette année 2020 nous avait apporté un peu plus de tolérance et de respect l'un de l'autre, et bien non, c'est raté, merci les réseaux sociaux."