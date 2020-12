Miss France 2021 : Miss Normandie et Miss Provence ex aequo, les votes détaillés

Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021 le 19 décembre 2020 sur TF1. Comme chaque année, le détail des votes de Miss France fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Déçus de ne pas voir leur favorite couronnée, certains internautes ont fait part de leur colère sur Twitter. D'autres ont dénoncé le fait que Miss Normandie et Miss Provence étaient arrivées à égalité lors de la finale. Alors, qu'en est-il réellement des votes des cinq finalistes qui étaient Miss Bourgogne, Miss Côte d'Azur, Miss Alsace, Miss Provence et Miss Normandie ?

Dans le classement officiel de la 74ème élection Miss France, on découvre que Miss Provence et Miss Normandie étaient bien ex aequo avec 7 points au deuxième tour. Mais comme stipulé dans le document diffusé par le comité dimanche matin : "En cas d'égalité de points, le classement du Public est prioritaire". Or, le public a classé Miss Normandie en 1ère place. C'est donc elle qui a remporté la précieuse couronne.