Clémence Botino, son règne "raté" ? Miss France s'indigne : "Arrêtez !"

Voilà déjà un an que Clémence Botino a été élue Miss France. À 23 ans, celle qui représentait la Guadeloupe voyait alors sa vie complètement bouleversée et obtenait la confiance des Français pour être l'ambassadrice du pays. Mais le conte de fée fut de (très) courte durée puisque dès le mois de mars, seulement trois mois après son couronnement, le confinement fut imposé dans le pays et un peu partout dans le monde.

Dans l'incapacité d'assurer ses engagements, Clémence Botino était alors retournée chez elle en Guadeloupe. Alors que l'arrivée de l'été annonçait des jours meilleurs, la jolie brune a été confrontée de près à un incendie mortel dans l'immeuble dans lequel elle vivait, comme toutes les autres Miss avant elle. Bref, une année décidément pas comme les autres pour la protégée de Sylvie Tellier qui a bien cru ne jamais finir l'année. "Je me suis vraiment dit : on n'est qu'au milieu de l'année, qu'est-ce qui va me tomber dessus après? J'ai cru qu'on m'avait jeté un sort. En Guadeloupe, on est superstitieux, et je me suis dit maman aide moi (elle rigole). Mais les six mois suivants se sont mieux passés. J'ai arrêté de me demander comment j'allais faire pour exister... J'ai existé à ma manière", a-t-elle confié au Parisien ce 19 décembre 2020.

D'ailleurs, gare à ceux qui oseraient dénigrer son règne. "J'ai donné beaucoup de moi-même pour m'adapter à la situation. J'ai dû trouver d'autres supports pour m'exprimer. Je n'ai aucun regret. Je le répète une dernière fois : Arrêtez de dire que j'ai raté mon année, vous ne vivez pas avec moi", a-t-elle lâché très cash.

Laissant de côté les voyages à l'autre bout du monde ou les événements glamour auxquels elle n'a pas pu participer, Clémence Botino est reconnaissante de la maturité que lui a apporté le titre de Miss France. "Je suis devenue une femme, je me suis imposée. J'ai moins peur qu'il y a un an... Par exemple, cet incendie qui m'a vraiment fait peur, dans lequel je me suis dit que j'allais peut-être y passer, je n'aurai pas pu le vivre seule. J'aurai certainement appelé ma mère mais là, j'ai pris sur moi", estime-t-elle.

Clémence Botino devra quoi qu'il en soit céder sa place ce samedi à l'une des 29 candidates en lice pour la nouvelle élection de reine de beauté, en direct depuis le Puy du Fou.