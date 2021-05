Miss Univers 2020 : Découvrez le classement de la France, Amandine Petit

"C'est une aventure unique, l'aventure d'une vie finalement", voilà ce que confiait Amandine Petit sur Instagram avant de monter sur la scène de Miss Univers, dans la soirée du dimanche 16 au lundi 17 mai 2021. Si la France n'est pas parvenue à se hisser sur le podium final de la compétition internationale, notre Miss France peut être fière de son parcours : elle termine dans les 21 meilleures du concours Miss Univers !

Amandine Petit faisait pourtant partie des favorites de cette édition 2020. Son passage était marqué par son costume grandiose de Marianne - sans le sein qui dépasse -, qui a beaucoup plu aux juges. Malgré de beaux passages, la Normande de 23 ans n'a pas été retenue au moment de sélectionner les dix finalistes.

De quoi rendre sa famille très fière. "On était comme beaucoup devant notre télévision. Amandine a été rayonnante. On est fier de son parcours, elle a très bien défilé. C'est vrai que l'on est aussi content de la retrouver. On va se débrouiller pour aller l'accueillir à l'aéroport quand elle rentrera", a confié la mère de notre reine de beauté, Nathalie Petit, auprès de France Bleu . Comme l'a fait Iris Mittenaere lorsqu'elle a remporté la couronne en 2016, la gagnante de cette édition 2020, la miss Mexique Andrea Meza doit habiter New York durant une année suivant son élection. Amandine Petit, elle, a la chance de pouvoir bientôt retrouver ses proches.