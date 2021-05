Amandine Petit "très mal" : deux grosses mésaventures à Miss Univers, elle raconte

C'est à Hollywood, en Floride, qu'Amandine Petit se trouve actuellement. Le 16 mai prochain aura lieu la cérémonie Miss Univers 2020, une édition qui avait été annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Et Miss France 2021 y participe avec grand bonheur. Depuis qu'elle est arrivée aux Etats-Unis en début de semaine, elle ne cesse de dévoiler les coulisses du concours à ses abonnés. Ainsi, le 13 mai, ils ont appris qu'elle avait connu deux mésaventures.

Après avoir passé son entretien avec les juges hier, la belle blonde de 23 ans s'est de nouveau saisie de son compte Instagram afin de faire savoir aux internautes que tout s'était très bien passé. Elle a révélé les questions qui lui avaient été posées ainsi que le contexte du test. Puis elle a expliqué qu'elle avait connu deux imprévus depuis le début du concours.

"J'ai troué mon pantalon et j'ai aussi perdu ma trousse de beauté", a tout d'abord lancé Amandine Petit. De quoi attiser la curiosité de ses fans. Fort heureusement, elle a donné tous les détails. "Je pense que j'ai dû laisser ma trousse dans le bac en plastique sur lequel il faut sortir tous ses produits de beauté quand on est à l'aéroport. Donc depuis le début de l'aventure, je n'ai pas ma crème, mon démaquillant... Une autre Miss m'a prêté ses affaires et on a reçu des produits en cadeau donc depuis le début, je les utilise", a-t-elle poursuivi. Une chance donc !

Amandine Petit née sous une bonne étoile

Est ensuite venu le moment de parler de son fameux pantalon ruiné à cause d'une faute d'inattention : "Je l'ai repassé pour pouvoir le mettre pour les répétitions. C'était mon premier pantalon pour les répét' et je n'ai pas fait attention. Le fer était extrêmement chaud et j'ai fait un trou. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais très mal le soir où ça s'est passé parce que je n'avais pas de tenue pour le lendemain et surtout, j'étais vraiment embarrassée. Du coup une autre Miss m'a aidée. On a fait de la couture, sauf qu'on n'est pas trop couturières. Mais j'ai réussi à le mettre pour les répétitions et personne n'a vu que j'avais un trou. Ça s'est extrêmement bien passé et j'ai fait de très belles photos avec le pantalon. Comme quoi il faut toujours croire en soi." A croire qu'Amandine Petit a une bonne étoile. Peut-être lui permettra-t-elle de remporter le concours, comme Iris Mittenaere en 2017.

La reine de beauté est en tout cas très bien partie pour ! Amandine Petit a fait sensation lors du premier défilé dans sa tenue nationale glamour et sexy. Pour l'heure, la France est très bien positionnée dans le concours. On y croit !