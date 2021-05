Amandine Petit : Premier défilé à Miss Univers, elle se déshabille en direct

"Nous avons choisi le thème Marianne afin de rester dans la même optique qu'avec Jeanne d'arc. Une femme forte et indépendante, et cette fois-ci symbole républicain de la France représentant nos valeurs 'Liberté Égalité Fraternité', a expliqué sur Instagram Smain Boutatam, créateur de la maison Boutamtam et de la tenue portée par Amandine Petit. Une femme à l'image d'Amandine, et pour coller d'avantage à sa personnalité, nous avons : modernisé sa silhouette, rendu le drapé antique plus féminin et travaillé en le parsemant de cristaux Swarovski, minimalisé son célèbre bonnet Phrygien, orné de sa cocarde et recouvert de cristaux rouge rubis. Ne pouvant, bien entendu, pas laisser un sein apparent pour cette occasion, nous avons créé un body armure en pierres et cristaux Swarovski".

Amandine Petit a publié un extrait de son passage sur Instagram et reçu des milliers de messages de félicitations. "Magnifique", a écrit la Miss France 2017 Alicia Aylies. "Superbe", a ajouté Malika Ménard, Miss France 2010. "Sublime !!", "dinguerie !!!", renchérissent Flora Coquerel et Vaimalama Chaves, sacrées en 2014 et 2019. La Normande élue Miss France en décembre dernier bénéficie du soutien de tous ses prédécesseurs à l'approche de Miss Univers !

Dimanche, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi remettra sa couronne à son successeur. Amandine Petit rééditera-t-elle l'exploit d'Iris Mittenaere, nommée Miss Univers en 2016 ? "Après Iris c'est toi !", espère un de ses près de 565 000 followers Instagram.