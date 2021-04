Amandine Petit canon en bikini : Miss France 2021 promet de se "surpasser" pour Miss Univers

La prochaine élection de Miss Univers se précise ! Le 16 mai prochain, l'édition 2020 - initialement prévue en décembre dernier et annulée à cause de la crise sanitaire - aura lieu en Floride. Amandine Petit tentera sa chance pour représenter l'hexagone, dont elle est l'ambassadrice depuis plusieurs mois maintenant. Et la jolie normande de 23 ans s'y prépare activement !

Amandine Petit a même d'ores et déjà entamé les shootings photo promotionnels, dont celui en maillot de bain. Sur Instagram, elle a dévoilé le résultat et la jeune femme est tout simplement sublime dans son bikini deux pièces, couleur magenta. "Poser, oser, se surpasser pour n'avoir aucun regret ! #shootingmissuniverse. J-9 avant le départ pour @missuniverse", s'est-elle réjouit en légende. Amandine Petit a reçu de nombreux compliments en commentaires, notamment de la part de ses copines Miss comme Maeva Coucke, Clémence Botino ou encore Camille Cerf. Tous sont d'accord pour dire qu'elle a toutes les cartes en main pour remporter le titre de Miss Univers, le même qu'Iris Mittenaere a décroché en 2016. D'ailleurs, la compagne de Diego El Glaoui a joué les coachs auprès d'Amandine Petit. "Iris a très généreusement proposé à Amandine de lui donner des conseils pour l'aider. Vous savez c'est beaucoup de travail cette organisation. Heureusement on a toute l'équipe Miss France qui aide Amandine au quotidien pour préparer tout ça", avait confié Sylvie Tellier récemment.