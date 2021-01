Amandine Petit : Grosse galère à son arrivée dans l'appartement des Miss, elle raconte

Comme le veut la tradition, Amandine Petit a investi l'appartement dédié à chaque Miss France durant son règne. Un lieu rempli de souvenirs situé au 10 rue des Ternes, dans le 17e arrondissement de Paris. Mais tous les souvenirs ne sont pas bons à prendre, comme celui de l'incendie mortel qui s'est déclenché dans l'immeuble le 4 juillet 2020. Clémence Botino, Miss France à l'époque, s'en est heureusement bien sortie, sauvée des flammes par les pompiers.

Malgré tout, Amandine Petit a suivi les traces des anciennes reines de beauté et ce, dès le lendemain de son couronnement. Elle quittait alors sa Normandie natale pour lancer son aventure de Miss, laquelle n'a pas démarré bien fort. En effet, comme elle l'a révélé sur le plateau de Good Morning Week-End sur Non Stop People, samedi 16 janvier 2021, la jolie blonde de 23 ans a rencontré quelques soucis à son arrivée dans l'appartement, rendant son emménagement compliqué.

"Lorsque j'ai pris possession de l'appartement, au lendemain de l'élection, l'appartement était refait à neuf, parce que l'année dernière il a été victime d'un incendie lorsque Clémence y était, toutes les peintures étaient toutes fraîches, déjà ça sentait très très fort quand je suis rentrée, a-t-elle d'abord expliqué. Et puis, lorsque je suis arrivée et que je me suis installée, je suis très gourmande donc j'ai mangé un Kinder et quand je suis allée mettre mon papier dans la poubelle, je me suis malheureusement rendue compte que j'avais les pieds dans l'eau..." Et pour elle de préciser : "Donc il y avait eu un dégât des eaux dans l'appartement !".