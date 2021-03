Clémence Botino et Amandine Petit à Miss Univers : deux Miss France au concours, une première !

Le nom de la reine de beauté qui représentera la France au concours de Miss Univers a été annoncé ! Lors d'un live sur Instagram avec Clémence Botino (Miss France 2020) et Amandine Petit (Miss France 2021), Sylvie Tellier, présidente du comité, fait une grande annonce : cette année, non pas une mais deux candidates participeront au grand concours de beauté mondial ! Mais comment cela est-il possible ?

L'édition initialement prévue en décembre 2020 a été annulée, crise sanitaire liée à la Covid-19 oblige. Alors l'organisation de Miss Univers met les bouchées doubles. En 2021, il y aura deux concours ! L'un en mai prochain, au cours duquel Amandine Petit portera l'écharpe tricolore, l'autre en décembre de la même année, où Clémence Botino représentera l'hexagone. Toutes les deux heureuses et déjà très enthousiastes partagent leur joie sur les réseaux sociaux.

"Miss univers ! Quel honneur de représenter notre pays le 16 mai 2021 à l'occasion de la 69ème cérémonie de Miss Univers qui se tiendra à Hollywood (dans l'état de Floride). Je l'ai regardé, j'en ai rêvé, et en mai j'y serai... Merci encore de m'avoir soutenue le 19 décembre dernier. C'est à nouveau avec vous que je m'envolerai vers une nouvelle aventure. Je vous partagerai bien évidement toute ma préparation et ma participation sur mon compte ainsi que sur @missfranceoff. Ma @clemencebotinooff, je tiens particulièrement à te dire ces quelques mots. Toi qui m'a accompagnée durant la préparation Miss France, toi qui m'a rassurée et expliquée. Ensemble nous avons choisi ce qui sera le meilleur pour nous. Je n'oublierai pas notre discussion. Je serai là pour toi en décembre ! Tu pourras toujours compter sur moi", lance Amandine Petit.