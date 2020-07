Miss France prisonnière des flammes : le terrible récit de l'incendie

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2020, Miss France a eu une grosse frayeur. Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble de son appartement, mis chaque année à disposition des reines de beauté par le comité et situé au 10 rue des Ternes dans le17e arrondissement de Paris. Après le drame – dont le bilan s'élève à un mort et une douzaine de blessés –, la jeune femme de 23 ans a quitté la résidence et s'est installée à l'hôtel. Ce mardi 7 juillet 2020, Clémence Botino a repris ses esprits et se livre auprès de nos confrères du Parisien.

"J'ai eu peur ! Mais c'était plus de peur que de mal. Le soir même, j'ai recommencé à sourire. Mais il y a eu un contrecoup, des va-et-vient. Heureusement, je suis très entourée, je n'ai pas été touchée et je suis en vie", relativise la belle brune. Il faut dire que la surprise a été grande pour Clémence Botino qui ne dormait pas lorsque le feu s'est déclaré. "J'ai mis du temps à réagir. J'ai entendu l'alarme incendie, mais je n'ai pas tilté tout de suite, car on n'imagine pas que cela puisse vous arriver. J'ai entendu des cris et j'ai pensé que des voisins avaient un peu bu. J'ai ouvert la porte de mon appartement et j'ai vu des gens courir, crier, se souvient-elle. Et surtout, cet énorme nuage de fumée. J'ai voulu prendre l'escalier, mais c'était impossible, car j'habite au 4e étage et il y avait trop de fumée. Je suis retournée chez moi et je me suis enfermée sur le balcon en fermant les fenêtres. Or, avec le stress, j'ai laissé la porte de l'appartement ouverte et la fumée est rentrée. Il y en avait beaucoup chez moi."

L'écharpe Miss France sauvée, ou presque

Et l'attente lui a paru interminable... Celle qui a succédé à Vaimalama Chaves au titre de Miss France a attendu les pompiers durant une heure. "J'ai ressenti un mélange de peur et de panique, raconte-t-elle. J'ai eu peur de ne pas revenir. On n'est pas préparé à cela !" C'est grâce au soutien de ses proches par téléphone et de ses voisins que Clémence Botino a pu surmonter cette épreuve. "Il y a eu une belle solidarité", confie-t-elle. À l'arrivée des pompiers, la belle a été "soulagée". "On dit que ce sont nos héros, mais quand on les voit intervenir, alors que l'immeuble était noir et que c'était irrespirable, et qu'ils sauvent des gens, on mesure leurs prouesses, assure-t-elle. Ils étaient notre dernier espoir. Après, je les ai vus épuisés, rincés. Merci à eux."

Désormais logée à l'hôtel, Clémence Botino a tout de même pu retourner dans son appartement récupérer quelques affaires. "Tout est noir de suie et je ne sais pas ce qui est récupérable. J'ai pris les objets auxquels je tenais, et ma couronne et l'écharpe de Miss France, dont il n'existe qu'un exemplaire. On verra si on peut la laver. Au pire, elle sera un peu plus foncée !", a-t-elle conclu.