Miss Univers 2019 : Maëva Coucke termine 7e malgré sa chute !

Après le carton de la belleIris Mittenaere qui avait gagné le concours de Miss Univers en 2017, Maëva Coucke est la première française à se hisser à nouveau dans le Top 10 de cette grandiose élection. Le 8 décembre 2018, à Sanya, en Chine, elle a également intégré le Top 12 de Miss Monde.

Sur Instagram, Sylvie Tellier, actuelle directrice du Comité Miss France, a fait une jolie déclaration à Maëva Coucke : "Je te savais forte et combattante mais j'avoue que j'ai été bluffée par ta performance pendant cette compétition. Bravo Maëva Coucke pour ce top 10, nous sommes tous très fiers de toi. Tu montres à toutes nos candidates que la chute est possible mais que le principal est de se relever et de continuer l'aventure avec sourire et détermination", écrivait-elle en légende d'une photo où elle s'affiche portant le drapeau français aux côtés de Maëva Coucke.