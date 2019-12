Maëva Coucke chute à Miss Univers 2019 : "Ça restera dans les annales"

Maëva Coucke n'est clairement pas passée inaperçue lors des épreuves de présélections de Miss Univers 2019... Malheureusement, pas pour les bonnes raisons.

Venue remplacer Vaimalama Chaves - qui s'est désistée pour cette élection - Miss France 2018 a fait une chute déjà mythique sur les réseaux sociaux. Alors que l'ancienne Miss marchait tranquillement en maillot de bain face au jury, elle est tombée sur le podium en plein défilé. Mais pour l'ancienne protégée de Sylvie Tellier, "The Show must go on" ! La jolie reine de beauté de 25 ans s'en est d'ailleurs sortie comme une reine en se relevant presque immédiatement et en adressant un rire complice au public. Au moins, Maëva a démontré avec humour que Miss France savait se relever de toutes les situations la tête haute ! Après sa chute, Maëva a eu droit à une ovation de la foule, admirative du courage et de la personnalité de la jeune femme. Au moins, la 88e Miss France a dû clairement marquer les esprits du jury.