Vaimalama Chaves "perd patience" : sa réponse agacée à une critique

Le 14 décembre 2019, Vaimalama Chaves devra rendre son écharpe et sa couronne de Miss France 2019, à l'issue de l'édition 2020, qui se déroulera au Dôme de Marseille. A une semaine de la cérémonie, la belle brune de 25 ans a souhaité répondre aux questions de ses abonnés, sur Instagram, le 6 décembre. Et elle n'a pas eu que de bonnes surprises.

Une internaute s'est permis d'écrire : "Miss France ne représentera jamais la femme française... car la Française basique ne fera jamais 50 kilos pour 1 mètre 80. Je ne comprends pas pourquoi ce concours s'appelle de la sorte." Connue pour son franc-parler, Vaimalama Chaves n'a pu s'empêcher de lui répondre, un brin agacée : "Mademoiselle, je perds patience. C'est un concours de beauté. Dans concours, il y a forcément quelqu'un qui va gagner et étant donné que nous sommes tous différents, jamais Miss France ne pourra représenter tout le monde. Par contre, elle a des valeurs et des engagements dans lesquels on se retrouve et qui, eux, peuvent fédérer plus qu'autre chose."

Les critiques, elle n'en peut plus ! Récemment, c'est à Laurent Ruquier que Vaimalama Chaves a répondu, après son appel au boycott de Miss France 2020. "Féminisme : lutte pour l'égalité des droits hommes/femmes. Participer à Miss France est un choix, c'est l'expression de la liberté de choisir, du droit de s'exprimer de chaque candidate à l'élection. Pourquoi serait-ce contraire au féminisme ?", avait-elle écrit mardi dernier, sur Twitter. Sylvie Tellier ou Camille Cerf étaient également montées au créneau. L'animateur de 56 ans était donc sorti du silence afin de revenir sur ses propos.

Pour rappel, il avait déclaré dans On n'est pas couché : "La marche contre les violences faites aux femmes a réuni plus de 50 000 personnes et heureusement qu'il n'y avait pas que des femmes dans la manifestation. Il y avait aussi des hommes et c'est tant mieux. Justement, puisqu'il faut arrêter de regarder des femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies, je lance un appel : boycottons cette année l'élection de Miss France. C'est sur TF1 en plus donc c'est très bien mais il y en a plein les journaux. On n'en peut plus de l'élection Miss France ! C'est ringard. Il faut être logique : si on veut être féministe, on doit boycotter aujourd'hui le concours des Miss France. Ça serait un bon début."