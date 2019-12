Laurent Ruquier, son appel au boycott des Miss: agacé, il revient sur ses propos

Depuis le 30 novembre 2019, Laurent Ruquier a les oreilles qui sifflent. Après avoir lancé un appel au boycott de l'élection Miss France 2020, l'animateur a déclenché la colère de Sylvie Tellier, ancienne reine de beauté, mais aussi celle de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et Camille Cerf, Miss France 2015. Le concours étant suivi par des millions de téléspectateurs chaque année, de nombreux internautes sont également montés au créneau. Pour calmer les esprits, le présentateur de On n'est pas couché (France 2) a tenu à revenir sur ses propos au travers de plusieurs Tweet enflammés.

"Quel monde bizarre, Twitter !!! Ce monde où tout le monde tweete, retweete ou répond depuis trois jours à quelque chose sans avoir vu ou même compris ce que j'ai dit !!! Oui, bien sûr c'est parce que je suis face au concours que je me suis amusé à dire 'boycottons le concours' !", déclare-t-il avec une ironie flagrante. Agacé par la mauvaise tournure qu'ont prise les événements, Laurent Ruquier n'hésite pas à interpeller les internautes : "Juste une blague !!! M'avez-vous vu lancer une pétition ? Appeler à un vrai boycott ?? Non !!! Détendez-vous un peu !!! Je reçois la Miss chaque année !!! Plus personne ne comprend le deuxième degré !!!"

Pour lui, le sujet est clos et ses propos n'auraient jamais dû prendre une telle ampleur. "Rien de sérieux !! Le concours miss France ? Qu'il existe ou pas, vous n'imaginez pas comme je m'en fiche grave ! Lol", conclut-il dans une ultime tentative d'apaisement, un peu maladroite certes.

Pour rappel, le 30 novembre 2019, Laurent Ruquier avait déclaré: "La marche contre les violences faites aux femmes a réuni plus de 50 000 personnes et heureusement qu'il n'y avait pas que des femmes dans la manifestation. (...) Justement, puisqu'il faut arrêter de regarder des femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies, je lance un appel : boycottons cette année l'élection de Miss France !"

Alors que Sylvie Tellier a déclaré que l'animateur "se trompait de combat", Vaimalama Chaves a, quant à elle, tenu à rappeler la définition du féminisme. Invitée dans l'émission Morandini Live, le mercredi 4 décembre 2019, c'est la sévère Geneviève de Fontenay qui a mis un temps de côté ses frictions avec le Comité pour voler au secours de l'émission. Selon la dame au chapeau, Laurent Ruquier "ferait mieux de s'occuper de son rayon à lui". Prenant cet appel au boycott comme une "injure", l'ancienne présidente du Comité Miss France en a également profité pour rappeler que la beauté physique et l'intelligence ne sont pas incompatibles, avant de prendre en exemple Marine Lorphelin, Miss France 2013 qui termine actuellement ses années de médecine.

Quoi qu'il en soit, l'élection de Miss France 2020 aura bel et bien lieu, le 14 décembre prochain, en direct sur TF1 et toujours devant un jury d'exception.