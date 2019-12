Maëva Coucke - Miss Univers 2019 : son impressionnant costume du Moulin Rouge

Plus que quelques heures à attendre avant de découvrir enfin l'identité de Miss Univers 2019 ! En attendant l'élection, Maëva Coucke a partagé une photographie (sûrement dans les coulisses du défilé) dans une magnifique robe argentée transparente. En légende, elle écrit une citation de Elizabeth Cady Stanton :"La meilleure protection qu'une femme puisse avoir, c'est le courage". Digne représentante de la France (malgré sa chute pendant le défilé en maillot de bain), Maëva va porter un costume impressionnant pour séduire le jury, une majestueuse création du Moulin Rouge.

Un costume à 21 000 euros

Composé de plumes et de strass, Miss France 2018 est tout simplement époustouflante dans cette tenue. Spécialement conçu pour elle par le Moulin Rouge, le cabaret parisien a indiqué via un communiqué de presse :"Ce costume intégralement fait de cristaux Swarovski et conçu exclusivement pour Maëva dans les ateliers du Moulin Rouge lui a permis de représenter le glamour français lors du défilé des costumes nationaux". Ce costume aurait nécessité 370 heures de travail et est estimé à 21 000 euros. Avant de partir pour Atlanta où se déroule le concours de Miss Univers 2019, Maëva s'est rendue régulièrement au Moulin Rouge afin d'apprendre à défiler comme une vraie showgirl.

Le risque, c'est de perdre une plume sur scène

Un costume qui pourrait porter chance à Maëva puisque c'est avec une tenue quasi similaire qu'Iris Mittenaere avait remporté le titre Miss Univers en janvier 2017. Idée de Sylvie Tellier, cette tenue avait aidé la France à décrocher enfin le titre suprême pour une Miss (la dernière Miss France ayant remporté le prix était Christiane Martel qui avait été élue Miss Univers en 1953). Le plus prestigieux cabaret de la capitale avait confié au Parisien - un peu avant l'élection d'Iris - les inconvénients liés à ce magnifique costume :"Le risque, c'est de perdre une plume sur scène, ou que le chapeau, complexe et lourd, ne tienne pas bien." Un peu moins chère, la robe d'Iris coûtait 14 000 euros. Fanny Rabasse, la porte-parole du Moulin Rouge avait déclaré :"On a bien dit à Iris de ne la montrer à personne sur place, car on sait que les Miss peuvent être très dures entre elles.." On espère en tout cas que Maëva n'y laissera aucune plume !