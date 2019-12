Maëva Coucke montre sa chute à Miss Univers : "J'ai vécu la pire hantise..."

Suite à son entrée (ou plutôt sa chute) fracassante dans le show préliminaire de Miss Univers 2019, Maëva Coucke a tenu à adresser un message à ses fans. Oui, Miss France 2018 est tombée face au jury mais elle réagit avec une élégance et une dignité sans commune mesure. Le 7 décembre 2019, la 88e Miss France a publié la vidéo de sa chute et a confié avec humilité :"Hier soir j'ai vécu la pire hantise d'une Miss : tomber sur scène. Jusqu'ici ça ne m'était jamais arrivé, mais la vie nous réserve parfois des bonnes comme des mauvaises surprises."

Si tu tombes 9 fois, relèves toi 10 fois

Bien plus qu'une chute, ce petit dérapage est l'occasion de montrer à chaque femme qu'il est nécessaire de se relever après chaque épreuve que la vie peut mettre face à nous. "Il faut tirer une leçon de chaque expérience, et la leçon que j'en tire est que tomber et se relever est le principe même de la vie d'une femme, le principal c'est d'avancer peu importe les obstacles. Si tu tombes 9 fois relèves toi 10 fois et gardes la tête haute ! Nos expériences nous font grandir, mûrir et nous rendent plus fort", a-t-elle ajouté. Un message d'une grande classe qui montre tout le caractère et toute la personnalité de Maëva Coucke.

Ta réaction est top et tellement positive

Pour terminer, la candidate de 25 ans a tenu à rassurer et à remercier les followers l'ayant soutenue :"Je tiens à vous remercier pour vos messages et à vous rassurer je ne me suis pas blessée. Merci pour votre soutien, je vous aime." Miss Univers 2016, Iris Mittenaere , a répondu à la publication de Maëva en lui adressant un coeur rouge, symbole de son soutien. Mais ce n'est pas tout, d'autres Miss France comme Malika Ménard, Linda Hardy ou Chloé Mortaud ont envoyé tout leur soutien à Maëva en lui écrivant par exemple :"Tu es magnifique Maëva. Ta réaction est top et tellement positive.", "You got it girl !".

L'élection de Miss Univers 2019 a lieu le 8 décembre 2019 à Atlanta aux États-Unis. Encore un peu de patience pour découvrir si Maëva remportera le précieux titre !