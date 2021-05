Amandine Petit divine en bikini avant Miss Univers : ses photos affolent

Amandine Petit vit un rêve éveillé. Le conte de fées de Miss France 2021 se poursuit d'une manière tout à fait exceptionnelle puisqu'elle s'est envolée récemment pour les États-Unis où elle tentera de décrocher une nouvelle couronne, et pas des moindres. En effet, le 16 mai prochain aura lieu l'élection de Miss Univers 2020, laquelle avait été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Amandine Petit espère ainsi succéder à Iris Mitteneare qui avait remporté le concours en 2016. Mais en attendant de faire le show depuis la ville d'Hollywood, en Floride, la jolie Normande de 23 ans vit sa meilleure vie !

Sur Instagram, elle ne manque d'ailleurs pas de partager son aventure avec sa communauté. Très sexy dans une robe moulante et pailletée au décolleté échancré dans un casino, en bikini au bord de la piscine ou encore apprêtée dans une robe de princesse rose, Amandine Petit prouve qu'elle n'a pas fait le déplacement Outre-Atlantique pour rien ! Et ses nombreux admirateurs s'empressent à chacune de ses publications de lui apporter leur soutien. "Tu te démarques clairement des autres filles", "Faut que tu gagnes !", "MISS UNIVERSE 2020!!", "On est trop bien représenté !", peut-on lire.