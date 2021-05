Miss Univers : Amandine Petit éreintée par l'élection, mais prête à donner "le meilleur"

Interviewée par Le Parisien, la jolie blonde a confié les coulisses très sportives des répétitions de Miss Univers. "Je me lève à 6 heures pour me coiffer et me maquiller. Ensuite, je prépare une valise avec une robe de secours, en complément de la tenue préparée la veille et qui doit être différente tous les jours. Après le petit-déjeuner, on démarre les répétitions de 9 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures. Et enfin, on a ensuite des interviews. La journée se termine vers 22 heures-22h30." indique-t-elle.

Des journées bien chargées mais qui permettront peut-être à la jolie Amandine de devenir la troisième Miss France à remporter l'élection de Miss Univers (après Iris Mittenaere en 2017 et en 1953 avec Christiane Martel). En cas de victoire, c'est sa première dauphine April Benayoum qui assurera les fonctions d'Amandine Petit en tant que Miss France. "C'est mon deuxième moi en mon absence", a confié Amandine au Parisien.