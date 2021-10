Gims et son épouse Demdem très complices pour une grande occasion

Il fallait bien fêter ça. Gims a eu l'honneur de recevoir un double disque de diamant pour son album Ceinture noire, sorti en mars 2018. L'album aux 38 titres a ainsi eu droit à sa soirée organisé depuis la galerie Bourbon, à Paris, le 4 octobre 2021. L'occasion pour l'artiste, son équipe et ses proches de célébrer ce succès.

Tous habillés de noir, les invités se sont succédés derrière l'objectif du photographe de la soirée. Vitaa, Amel Bent, Camille Schneyder, le producteur Saïd Boussif, Camélia Jordana ont posé auprès de Gims et de son immense double disque de diamant. Pour l'occasion, son épouse Demdem et sa maman avaient également fait le déplacement. L'impression d'une fête de famille.

Décidément, Gims tente tout. Après avoir lancé sa propre pizzeria parisienne, l'artiste laisse s'étendre la rumeur d'un retour musical de Sexion d'Assaut, en plus d'une tournée. "Ce que nous avons prévu avec la Sexion d'Assaut, c'est d'abord de sortir un single. Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent. C'est un signal, il s'agit de prévenir les gens que nous sommes bien là, que nous sommes de retour. Et tous les membres du groupe seront de la partie, sans exception", a confié le rappeur auprès de GQ le 14 septembre dernier.

Le rappeur en avait profité pour assurer qu'il ne lâcherai "jamais l'urbain", ni "le binks" et encore moins "le ghetto" malgré un style parfois tape à l'oeil et des voyages en jet. En janvier dernier, moins d'un mois après la sortie de son album plus "rappé" Le Fléau, celui-ci était déjà disque de platine avec 100 000 ventes. De quoi présager une belle soirée trophée d'ici à quelques années...