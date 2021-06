Gims balance sur la gloutonnerie de Demdem : "Elle s'en lève la nuit !" (EXCLU)

Une collection unisexe, ultra simple et facile à porter : voilà comment Gims parle de sa collection de vêtements, sortie tout récemment en collaboration avec Magnum. Nous avons pu échanger avec lui sur ce projet gourmand, lors d'une soirée de lancement organisée le 27 mai dernier. Il parle avec le même entrain de la glace qu'elle accompagne : "Ça craque, ça fond, y'a tout ce qu'il faut". Une passion si dévorante pour les plaisirs glacés qu'il se refuse même à la comparer à l'un de ses titres, tous "aussi bien mixés" que le nouveau produit phare de la marque.

Mais Gims est loin d'être la seule personne dévouant une admiration toute particulière aux sucreries. Quand on le questionne sur la personne la plus gourmande de la famille, le membre fondateur de la Sexion d'Assaut n'hésite pas à dénoncer son propre frère : Dadju. "Ah ! Dans la famille ça mange ! On a Dadju, qui est un grand consommateur de sucre. Il se fait des bols de lait avec du chocolat, il rajoute plein de sucre. Mais genre, cinq, six carrés de sucre. J'aime bien le sucre, mais là je pense qu'on est dans l'abus", déballe-t-il.

Mis à part un repas concocté par le chef étoilé Mory Sacko (ex Top Chef), Gims et Dadju n'avaient jamais vraiment évoqué leurs habitudes alimentaires. Demdem non plus, d'ailleurs. Pourtant, l'épouse du rappeur est atteinte d'un attrait dévorant pour les sucreries.

"Ah oui, j'ai oublié Demdem, bien-sûr. Elle s'en lève la nuit. Elle est somnambule ! [il mime un mort-vivant, NDLR] Direct, frigo ! Frigo, puis glace, les yeux fermés !", affirme Gims à notre micro. Leurs trois enfants sauront enfin pourquoi toutes les crèmes glacées disparaissent du congélateur...

Propos recueillis par Oriane Alcarini.

