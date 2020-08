Maître Gims et Dem Dem proches d'un Top Chef : rendez-vous gourmand et familial

Depuis qu'ils sont devenus parents, les moments en famille sont devenus primordiaux pour Maître Gims et sa femme Dem Dem. En 2015, le chanteur, qui a depuis accueilli son dernier enfant, une petite fille, en mars dernier, déclarait même dans les pages de Gala : "Je suis père de quatre enfants, ma seule obsession est d'être présent pour eux. Le temps passe vite, et les problèmes peuvent arri­ver si l'on est trop absent."

Ce mercredi 5 août 2020 était visiblement l'un de ces rendez-vous à ne pas manquer pour leur belle et grande famille. Alors que le couple se retrouvait avec ses proches, il a décidé de faire les choses en grand en s'offrant les services d'un ancien candidat de Top Chef, vu dans l'édition 2020, à savoir Mory Sacko !

Sur Instagram, c'est Dem Dem elle-même qui a révélé cette information en partageant une photo du petit génie des cuisines en plein travail et elle en train de le regarder dans le fond avec son bébé dans les bras. Une autre photo dévoile un plat de brochettes préparé par Mory, et sur une autre encore, Dem Dem apparaît en pleine dégustation. "Merci @mory_sacko d'avoir rendu nos retrouvailles familiales si gourmandes", légende-t-elle sous sa publication, vraisemblablement satisfaite. S'il ne figure pas sur les images, nul doute que Maître Gims fut de la partie, lui qui a commenté : "It was crazy", comprenez "c'était de la folie", accompagné d'un émoji représentant une flamme.

Voilà une belle publicité pour le jeune homme de 27 ans qui s'est malheureusement fait éliminer lors de la mythique épreuve de La guerre des restos de la compétition culinaire de M6. Qu'à cela ne tienne, Mory a profité de sa notoriété naissante pour ouvrir son premier restaurant. Le 2 mai dernier, il écrivait sur Twitter : "C'est avec émotion que je vous annonce l'ouverture de ma première maison, MoSuke." En se rendant sur le site de son établissement, il est indiqué que le chef souhaite "faire voyager en proposant une cuisine d'auteur s'inspirant des gastronomies Africaine et Japonaise". Un univers bien à lui qui a donc beaucoup plu à Maître Gims et Dem Dem. Nul doute que son succès ne fait que commencer !