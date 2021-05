Gims gourmand face à Élodie Frégé et Léna Situations pour présenter sa collection Magnum

"Ça fait super plaisir de retrouver un peu de monde, de voir des gens avec des masques encore, mais c'est un bon début. De base je consomme des glaces Magnum. Là on est partis sur un délire de vêtements, y'a de la mode mêlée à tout ça, je trouve ça plutôt cool ! On a pu mettre l'urbain en avant (...) C'est unisexe, facile à porter", s'est réjouit Gims à notre micro pendant l'évènement. Quelques heures plus tard, son album sortait sur les plateformes.

Les Vestiges du Fléau aura au moins ravi un super fan de Gims : Offset. Le rappeur américain des Migos a partagé la pochette de l'album en story Instagram, en ajoutant un émoji feu. La classe. Jul, SHC, Nekfeu, Dadju, Slimane, Leto, Naza, Bosh, Gazo, Heuss L'enfoiré, Vald, Kaaris... Gims multiplie les featuring de légende (et les styles) sur cet album aux 27 titres. De quoi se trouver au moins un tube de l'été aussi rafraîchissant qu'une crème glacée.

Avec des connexions de plus en plus internationales, Gims mondialise son style. Le rappeur serait pressenti pour composer et interpréter l'hymne officiel de la coupe du monde de football au Qatar en 2022. Il avait déjà présenté en story Instagram le Al Bayt Stadium à Al Khor où se déroulera le match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde, en avril dernier. Ce grand fan de foot et ami de joueurs succèderait ainsi à Jennifer Lopez, Shakira, R.Kelly, Ricky Martin ou encore Gloria Gaynor.