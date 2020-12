Gims critiqué, sa réponse aux haineux : "Ne m'adressez plus la parole. Fermez-là !"

On le savait, Gims a commencé par le rap pur et dur. Mais déjà avec la Sexion d'Assaut, il ouvrait la porte à un rap plus souple, plus chanté et plus commercial aussi. Un savant mélange qui a fait son succès, mais qu'on lui reproche aussi beaucoup. Pour faire taire les haineux, l'artiste a publié une vidéo de lui se félicitant pour les 40 000 ventes de son album Le Fléau en seulement une semaine.

"Merci à tous, 40 000 en première semaine. 32 000 en physique. Merci à tous (...) Il y avait trop de 'Gims ceci, Gims cela', de 'Oui mais c'est parce qu'il chante', 'Parce que c'est mainstream' : l'album est rap ! 17 titres avec deux titres seulement pop, urbaines, variété. L'album est rap. Ne m'adressez plus la parole. Fermez-là", dit-il avant de donner des coups de pied dans des chaises. Sur l'air de la chanson Trois petits chats, Gims chante ensuite : "40 000, 40 000, 40 000, mille, mille, mille. Avec une fuite, avec une fuite, avec une fuite, fuite, fuite".

Comme c'est le cas avec d'autres projets d'artistes (de Zola à Travis Scott en passant par PNL), l'album de Gims a fuité sur internet avant sa mise en ligne officielle. Un fait causant parfois une baisse des ventes attendues.