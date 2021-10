Demdem ultra gâtée par Gims : il lui offre un somptueux cadeau à plusieurs millions !

Si certaines ont droit à des boîtes remplies de chocolats ou à des bougies parfumées lorsque leur chéri veut leur faire plaisir, Demdem, elle, a droit à une... Lamborghini ! Le 7 octobre 2021, la jolie brune a découvert l'énorme surprise que lui avait réservée Gims juste devant leur maison. Une magnifique Lamborghini Mansory noire emballée dans du ruban satiné rouge. Pour peaufiner le tout, l'interprète du titre Tout donner avait également pris soin de déposer plusieurs roses rouges ainsi que des ballons en forme de coeur sur la voiture. Choquée, la maman de Yahya, Haby et d'Aïsha a dévoilé l'intérieur de son nouveau "petit monstre" sur Instagram.

Sur les images partagées par Gims et Demdem, on peut également découvrir leurs enfants très impressionnés par la magnifique voiture de leur maman. Très consciencieux, les enfants du chanteur et de son épouse ont ensuite tenté de déchiffrer la notice d'utilisation de la Lamborghini... sans succès puisque celle-ci n'était disponible qu'en allemand. "Qui lit ça ? En allemand en plus !" a indiqué avec humour Demdem.

Amoureuse de Gims depuis presque vingt ans, Demdem avait confié l'avoir rencontré "au cours d'un concert au début des années 2000" au magazine Gala. Moins d'un an après leur rencontre, ils avaient décidé de se marier. Se considérant comme très chanceuse d'être avec son époux, elle confiait : "Avant d'être une star, mon mari est un homme attentionné, très gentil. Un bon papa qui prend soin de ceux qu'il aime." Une chose est sûre, Gims sait très bien prendre soin des siens !