Ayem Nour a risqué gros pour Demdem : "J'ai failli être arrêtée par la police..."

Le 7 juin 2016, le quotidien d'Ayem Nour a été chamboulé. L'ancienne starlette de télé-réalité découverte en 2011 dans Secret Story saison 5 donnait naissance à son fils, le petit Ayvin né de sa relation passée avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. Durant sa grossesse, la jolie brune a pris du poids. Des kilos qu'elle peinait à perdre... jusqu'à récemment ! Demdem, sa grande copine, bluffée par le résultat, souhaite tenter l'aventure du régime Keto, qui a permis à Ayem de perdre près de 30 kilos. La jeune maman a alors risqué gros pour l'épouse de Gims !

Avec son fils Ayvin, Ayem a quitté Marseille pour Marrakech, le temps de quelques jours de détente à l'hôtel Selman. Et c'est aussi l'occasion pour elle de retrouver Demdem, installée avec le célèbre chanteur au Maroc dans son superbe riad. Mais la brunette de 32 ans n'a pas atterri au royaume les mains vides : Ayem a apporté à sa camarade des bons petits plats préparés avec amour par une adepte du régime Keto (alimentation cétogène), qui consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des gras.

J'ai mis mon voyage en péril

Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu à l'aéroport... "Pour la petite anecdote hier j'ai failli me faire arrêter par la police à cause de tout ça. Se faire contrôler trois fois de suite parce que tout ça sonnait, raconte Ayem dans sa story Instagram du 24 décembre. On m'a dit : 'Ce n'est pas normal de sonner autant de fois, c'est qu'il y a un souci'. J'ai mis mon voyage en péril pour pouvoir apporter tout ça, pour le bien-être de madame Demdem. Mais j'ai réussi à tout ramener."

Finalement, tout est bien qui finit bien. Dans les prochains jours, Ayem retrouvera la belle Demdem et cette dernière pourra alors à son tour tenter l'expérience du régime Kéto.

Rappelons qu'Ayem a fondu grâce à cela. Lors de sa grossesse, la belle pesait 86 kilos. Aujourd'hui elle a partagé l'incroyable chiffre affiché sur sa balance : 57,7 kilos, soit une perte de poids de presque 30 kilos !