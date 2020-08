Ayem Nour rémontée : des photos de son fils Ayvin fuitent sur la Toile

Depuis qu'elle a déserté les plateaux télé et les émissions de télé-réalité, Ayem Nour se consacre entièrement à l'amour de sa vie, son fils Ayvin âgé de 4 ans et né de sa relation passée avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. L'ancienne meilleure amie de Nabilla a beau évoquer le petit bonhomme et poster des photos ou vidéos complices à ses côtés, elle a toujours mis un point d'honneur à protéger son visage du regard du grand public.

Malheureusement, certains semblent avoir trouvé le moyen de mettre la main sur des images privés d'Ayvin. Dans tous ses états, Ayem s'est exprimée sur la situation à travers un message posté via sa story Instagram. "Je vous remercie tous et toutes pour votre bienveillance et de m'avoir prévenu. Des photos de mon fils Ayvin ont été diffusées sur les réseaux. Je m'efforce et je me bats pour le préserver de tout ça depuis sa naissance...", explique-t-elle avant de demander à sa communauté de faire preuve de compassion : "Merci de ne pas relayer si vous les voyez s'il vous plaît. Mon petit prince n'y est pour rien et je vous demande de respecter son anonymat. Des personnes malveillantes en quête de buzz ou de célébrité confondent la vie privée d'un enfant qui n'a pas choisi ces publications au profit de quelques passages sur leurs pages."

Sa demande a été par la suite partagée en masse sur la Toile, notamment de la part de ses copines de télé-réalité, comme Coralie Porrovecchio. Devenue mère il y a peu pour la première fois, la compagne du footballeur Boubacar Kamara est donc bien placée pour comprendre l'inquiétude d'Ayem et c'est donc tout naturellement qu'elle s'est montrée solidaire.

Ayem n'a, de son côté, plus fait de commentaires depuis ce message. Déjà beaucoup plus discrète ces dernières années, à part pour évoquer ses projets professionnels ou encore sa perte de poids, Ayem risque bien de continuer à faire profil bas après cette histoire...